LeoniCarolina Warchavsky / Divulagação

Publicado 25/01/2025 05:00

Rio - Dá para curtir o fim de semana para valer gastando bem pouco - ou até mesmo nada! É que há várias opções de diversão gratuitas pela Cidade Maravilhosa, como os shows de Rodrigo Santos e Leoni, na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, na Zona Sul. O evento ainda conta com recreação infantil e muita tecnologia.

"Esse ano estou comemorando várias coisas: 20 anos de abstinência de álcool e drogas, 40 anos do primeiro LP que gravei na vida (João Penca & Miquinhos), 40 anos do primeiro compacto que gravei como artista-vocalista-baixista-compositor (com o Front), 10 anos tocando junto com Andy Summers (The Police) em shows nacionais e internacionais... Vou misturar à minha história de 25 anos no Barão Vermelho. Então, preparei um repertório especial e muito dançante, com uma banda super afiada e que conta um pouco de tudo isso", adianta Rodrigo Santos, atração de sábado (25) do "Claro Verão Rio", que reúne grandes nomes da música.

Leoni será a atração no domingo (26). "O show vai estar recheado de sucessos para o público cantar junto, mas também vai ter novidade, pois vou tocar meus dois novos singles, 'Quem nos dera' e 'Tenta', que eu nunca toquei ao vivo", adianta o músico. O agito continua durante a semana, com shows de Julia Mestre (27), Ana Cañas (28), Tacy Campos (29) e Anttónia e Ana Morais (30).

Para a criançada haverá atividades artísticas, ainda na Casa de Cultura Laura Alvim, haverá uma divertida pista com o jogo Just Dance, totem de Inteligência Artificial que irá transformar imagens em desenho animado, sala com videogames, experiência de realidade virtual simulando montanha- russa e mais, a partir das 14h. Já o espaço de saúde e bem-estar atenderá o público com estações de maquiagem, penteados, barbearia e massagem, até as 20h - por ordem de chegada.

Ainda no esquema 0800, tem a apresentação de Vinicius Terra & Banda no Teatro Ruth Souza, em Santa Teresa, a partir das 19h, neste sábado, como parte da estreia projeto "Meu Bairro, Minha Língua", que promove a valorização da língua portuguesa. Já a mostra "Do outro lado - O cinema de Fatih Akin" exibirá obras do renomado diretor alemão, um dos mais premiados do cinema de seu país, na Caixa Cultural, no Centro.

Outro destaque da programação é o início dos ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí, com entrada franca. Neste sábado, a partir das 19h, Unidos de Padre Miguel, Unidos da Tijuca e Mocidade Independente de Padre Miguel se apresentam. No domingo (26), a partir das 18h, a festa ficará por conta dos componentes da União do Parque Acari, Em Cima da Hora, Inocentes de Belford Roxo e União da Ilha do Governador.

"É um presente para o público. Os ensaios técnicos permitem que todos vivam a magia do samba e se conectem com as escolas de forma única. É o nosso compromisso com a cultura e a alegria do carnaval. Todos estão convidados para celebrarem com a Liga RJ e as escolas filiadas", afirma Hugo Junior, presidente da Liga-RJ.

Entre as opções pagas tem os shows de Ney Matogrosso no Qualistage, na Barra da Tijuca, George Israel no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, Leila Pinheiro e Roberto Menescal, no Blue Note Rio, em Copcabana, e o Baile do #EstudeoFunk, com Mc Carol, DJ Ramemes, Deekapz, Crazy Jeff, Ardo, na Fundição Progresso, e muito mais. Confira a programação completa!

Shows

Claro Verão Rio

Rodrigo Santos (sábado), Leoni (domingo), às 19h

Local: Casa de Cultura Laura Alvim

Endereço: Av. Vieira Souto, 176 - Ipanema

Ingresso: Grátis



George Israel

Sábado, a partir das 18h30

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer - Niterói

Endereço: Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n

Ingresso: Grátis (sujeito a lotação - ordem de chegada)

Ney Matogrosso

Sábado, a partir das 19h30

Local: Qualistage - Via Parque

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 95

Leila Pinheiro e Roberto Menescal

Sábado, às 20h e às 22h30

Local: Blue Note Rio

Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 115



Chico Chico

Sábado, às 21h

Local: Teatro Rivel Petrobrás

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 60

Baile do #ESTUDEOFUNK, com Mc Carol, DJ Ramemes, Deekapz, Crazy Jeff, Ardo e mais

Sábado, às 22h

Local: Espaço Verde - Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa

Ingresso: a partir de R$ 35



Roda de choro - "Choro pra Jacob"

Domingo, às 9h

Local: Areninha Cultural Jacob do Bandolim

Endereço: Praça do Barro Vermelho s/nº, Praça Geraldo

Ingresso: R$ 10

Rodrigo Teaser

Domingo, às 19h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 80



Roda de Samba Balacobaco

Domingo, às 19h

Local: Caxias Shopping - Estacionamento B – Entrada principal

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias

Ingresso: Grátis





Espetáculos



"Dois Contra O Mundo"

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Domingos Oliveira - Planetário do Rio de Janeiro

Endereço: Av. Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 30



"Meu Remédio"

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ipanema Rubens Corrêa

Endereço: Rua Prudente de Morais 824, Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 40



"Rock in Rio 40 anos - O Musical"

Sábado e domingo, às 15h e 19h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 20



"Lance de Escola - O Musical"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Multiplan - VillageMall

Endereço: Av. das Américas, 3900 - Piso SS1 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 60



"A Lista"

Sábado e domingo, às 18h

Local: Teatro Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes s/n°, Centro

Ingresso: a partir de R$ 40

"Lendas Negras"

Domingo, às 10h

Local: Teatro de Fantoches e Marionetes Carlos Werneck de Carvalho

Endereço: Av. Infante Dom Henrique s/nº, Flamengo

Ingresso: Grátis



"Bento e Totó"

Domingo, às 16h

Local: Recreio Shopping

Endereço: Av. das Américas, 19019 – Recreio dos Bandeirantes

Ingressos: a partir de R$ 15





Mais opções



Exposição "Sonhos - História, Ciência e Utopia"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 18h (última entrada às 17h)

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá 1, Centro

Ingresso: a partir de R$ 15



Exposição "A M O R : ( Des) Construção dos Afetos"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 18h

Local: Centro Cultural Laurinda Santos Lobo

Endereço: Rua Monte Alegre 306, Santa Teresa

Ingresso: Grátis



Exposição "Névoa e Pedra"

Sexta-feira e sábado, das 10h às 18h

Local: Centro de Arte Hélio Oiticica

Endereço: Rua Luís de Camões 68, Centro

Ingresso: Grátis

Mostra "Do outro Lado - O Cinema de Fatih Akin"

Sábado: Poluindo o Paraíso (13h45); Do Outro Lado (15h45) e Em Pedaços (18h05)

Domingo: Em Julho (12h) e Contra a Parede (15h50)

Local: CAIXA Cultural Rio de Janeiro

Endereço: Rua do Passeio, 38 – Centro

Ingresso: Grátis (retirada 30 minutos antes de cada sessão)



Especial Férias do Clubinho West - oficinas e recreação

Sábado e domingo, das 15h às 18h

Local: West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingreso: Grátis

Festival do Nordeste

Sábado e domingo, das 10h às 18h

Local: Museu da República

Endereço: Rua do Catete 153, Catete

Ingresso: Grátis

Ensaio aberto do Céu na Terra

Domingo, de 11h às 15h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24- Lapa

Ingresso: a partir de R$ 20

Ensaios técnicos

Grupo Especial

Sábado, a partir das 19h

19h - Unidos de Padre Miguel

20h40 - Unidos da Tijuca

22h20 - Mocidade Independente



Série Ouro

Domingo, a partir das 18h

18h: União do Parque Acari

19h: Em Cima da Hora

20h: Inocentes de Belford Roxo

21h: União da Ilha

Local: Marquês de Sapucaí

Endereço: R. Marquês de Sapucaí - Centro

Ingresso: Grátis