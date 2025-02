Bibi Couceiro em cena na peça 1,2,3. M*RDA. É o meu TOC - Christopher Fernandez

Bibi Couceiro em cena na peça 1,2,3. M*RDA. É o meu TOCChristopher Fernandez

Publicado 06/02/2025 13:43 | Atualizado 06/02/2025 14:09

Rio - A peça portuguesa "1,2,3. M*RDA. É o meu TOC", com texto e atuação de Bibi Couceiro, 29 anos, chega ao Brasil para uma turnê de seis apresentações em fevereiro. O monólogo aborda o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) e suas relações com traumas e abusos. A estreia acontecerá na próxima terça-feira (11) no Teatro Municipal Ziembinski, na Tijuca, Zona Norte do Rio, e seguirá com apresentações em Teresópolis, na Região Serrana, e na Lapa, no Centro da cidade, até o fim do mês.

O espetáculo é baseado em histórias reais de vítimas de violência sexual coletados da AMUART - uma plataforma anônima onde pessoas escrevem as suas histórias relacionadas ao trauma/violência sexual - e também da própria experiência de Bibi Couceiro com o TOC. O espetáculo é baseado em histórias reais de vítimas de violência sexual coletados da AMUART - uma plataforma anônima onde pessoas escrevem as suas histórias relacionadas ao trauma/violência sexual - e também da própria experiência de Bibi Couceiro com o TOC.

"Eu não adoro dizer que são as minhas experiências pessoais, mas sim, também são, mas a maioria são histórias da plataforma e de pessoas que fazem parte da minha vida. Uma das coisas positivas quando faço a peça é descobrir pessoas com a mesma condição, mas também, ao mesmo tempo, também me sinto muito exposta. Então, de vez em quando, também é um passo atrás", explica.



A peça intercala momentos de humor e drama para retratar os desafios de lidar com o transtorno e mostra como ele pode se agravar após um trauma. A personagem busca aceitar seu diagnóstico em um mundo que rotula as diferenças, ao mesmo tempo em que tenta esconder suas compulsões, que se infiltram em suas relações amorosas.

"A Bibi escreveu um texto em inglês, me mostrou e comentou que gostaria de transformá-lo em uma peça. Ela estava com muito medo que fosse uma coisa muito pesada e por isso nós fizemos com que houvesse esses momentos de humor. Ela é muito boa no improviso e acrescentamos muitas coisas para tentar encontrar o tom certo", contou a diretora Ana Bel Golim, em entrevista ao programa português "Curto Circuito".

A personagem tem a mania de tocar três vezes nas coisas e isso começa a ser percebido pelas pessoas ao seu redor. A Perturbação de Stress Pós-Traumático (PSPT), causada por violência e abuso sexual, agravou o TOC desta jovem, que passa a não se sentir "normal".

O espetáculo aborda um tema importante e atual: a saúde mental oferecendo uma perspectiva envolvente sobre o transtorno e convidando o público à reflexão.

Reconhecimento



A peça já representou Portugal em festivais internacionais como Edinburgh Fringe, na Escócia, e Brighton Fringe, na Inglaterra e agora chega ao Brasil para promover a discussão sobre saúde mental e a importância de acolher e entender as diferenças.



Sobre Bibi Couceiro

A atriz e produtora portuguesa estudou Teatro na Universidade de Warwick e na American Academy of Dramatic Arts em Nova Iorque. Ela interpretou Liz em "Just One Question?" e também já atuou no longa "Chuva de Verão", no papel de Leonor.

Bibi participou do documentário "One Week 'Till Doomsday", que acompanha uma equipe de cineastas numa viagem pelo país nos dias que antecederam as eleições presidenciais americanas de 2020 (com a participação de Bob The Drag Queen, Henry Rollins e Christian Walker).

Essa é a primeira vez da atriz portuguesa no Brasil e ela deve ficar no país até o fim de março. "Sempre adorei o país. Tivemos essa oportunidade e acho que temos muito a aprender com o povo brasileiro e a forma como levam o dia a dia. É uma coisa que estou descobrindo aqui", completou Bibi.

Serviço

Dias 11 e 12 de fevereiro

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão, s/n. Tijuca.

Classificação: 12 Anos

Valor: R$ 60 inteira e R$ 30 meia.



Dia 15 de fevereiro

Horário: 20h30

Local: Casa de Portugal de Teresópolis

Endereço: Av. Lúcio Meira, 850. Várzea.

Classificação: 12 Anos

Valor: R$ 80 inteira e R$ 40 meia.

Duração: 50 min.



Dias 21, 22 3 23 de fevereiro

Horário: 20h

Local: Teatro da Sede da Cia dos Atores

Endereço: Escada Selaron, Lapa.

Classificação: 12 Anos

Valor: R$ 60 inteira e R$ 30 meia