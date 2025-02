Marcelo D2 - Reprodução / Instagram

Publicado 14/02/2025 05:00

Rio - Vai ter batuque de primeira na Zona Norte, neste domingo (16)! Marcelo D2, Arlindinho e Mart'nália são as atrações da 135ª edição da feijoada do Cacique de Ramos, em Olaria, a partir das 13h, e prometem não deixar ninguém parado. E o melhor: a entrada para o evento "Vem Pra Roda" é gratuita.

"Estar no Cacique de Ramos é sempre uma ocasião especial. É um templo sagrado do samba, e para mim ainda traz muito a lembrança do meu pai (Arlindo Cruz) bem, cantando e compondo. Vai ser uma grande honra e vai ser mais um momento para ficar na minha memória e na minha carreira!", comenta Arlindinho.

A Roda de Samba do Cacique de Ramos e o Grupo Quintal do Cacique também fazem show na ocasião e interpretam clássicos do gênero. A tradicional feijoada será servida por R$ 35 (o prato), e as pessoas também terão como opção o buffet de churrasco.



Outra dica no esquema 0800 é a 10ª edição do Festival Terra do Rap, na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, neste fim de semana, a partir das 12h, com shows, batalhas de MCs e uma rodada de negócios. No sábado (15), se apresentam a cantora Bia Ferreira, Mynda Guevara, Tristany Mundu e o beatmaker Detona Cry. No domingo (16), é a vez de Khronic, Vinicius Terra & Banda e Dexter, homenageado do evento, animarem a galera.

Entre as opções pagas está o show de Mumuzinho, no Espaço Hall, na Zona Oeste, nesta sexta-feira (14). "Terá muitas novidades e tecnologia nos conteúdos, repertório e arranjos das músicas. É uma turnê nova que tem grandes referências de artistas de fora e também do Brasil, como Alexandre Pires", comenta o artista, que receberá Belo no espetáculo. "É um amigo, um padrinho. Ele foi um dos primeiros caras a me dar a oportunidade de cantar. Então ele não poderia faltar nessa festa".

Na mesma região, o ex-vocalista do The Police, Sting embala o público da Farmasi Arena ao som de seus maiores sucessos, acompanhado do guitarrista Dominic Miller, e do baterista dinâmico Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers). Na Lapa, Duda Beat sobe ao palco do Circo Voador com a turnê "Tara e Tal". A cantora Gabi Melim fará uma participação especial na apresentação e entoará ao lado da artista pernambucana a música "Belo Horizonte". "Não poderia estar mais feliz", vibra a loira.

O roteiro de programação ainda inclui shows de Zé Ramalho e Matheusinho, os espetáculo "Minha Vida em Marte", protagonizado por Mônica Martelli, e "Tô Só Desabafando", com Rafael Portugal, o Festival Comida di Rua, que reunirá mais de 30 expositores com os melhores quitutes cariocas, incluindo a famosa batata de Marechal Hermes e a carne de sol do Baixinho de Bangu, e muito mais.

Confira:

Shows

Kaê Guajajara e Coral Da Aldeia Maracanã

Sexta-feira, às 15h

Local: Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab)

Endereço: Rua Pedro Ernesto 80, Gamboa

Ingresso: Grátis



Arlindinho

Sexta-feira, a partir das 18h

Local: Casarão do Firmino

Endereço: Rua da Relação, 19, na Lapa- Centro

Ingresso: a partir de R$ 15



Duda Beat

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 90 (meia solidária - 1kg de alimento não perecível)



Eduardo Santana

Abertura de Juliane Gamboa e DJ Orkidia Mumuzinho

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa

Ingresso: a partir de R$ 20

Sting 3.0

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 230

Mumuzinho

Participação: Belo

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 25

Roda de Samba das Mulheres da Pequena África

Sábado, às 15h

Local: Teatro Ruth de Souza

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: Grátis

Vinny Santa Fé

Sábado, às 18h

Local: Galeria M3

Endereço: Av. Brás de Pina, 1772 - Vista Alegre

Ingresso: a partir de R$ 20

Vitinho, Tá na Mente e Amarall

Sábado, a partir das 21h30

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 15



Zé Ramalho

Sábado, a partir das 23h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



Bethi Albano e O Quintal Mágico

Domingo, às 11h

Local: Centro Cultural Municipal Oduvaldo Vianna Filho (Castelinho do Flamengo)

Endereço: Praia do Flamengo 158, Flamengo

Ingresso: Grátis



Matheusinho

Participações: Caju Pra Baixo, Rony Lucio (Tá Na Mente) e Chininha (ex-Nosso Sentimento)

Domingo, a partir das 15h

Local: Norte Shopping

Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 - Cachambi

Ingresso: a partir de R$ 30

Marcelo D2, Arlindinho e Mart'nália - Vem pra Roda

Domingo, a partir das 13h

Local: Cacique de Ramos

Endereço: Rua Uranos, 1326 – Olaria

Ingresso: Grátis / prato de feijoada: R$ 35

Samba D’Coroa

Domingo, a partir das15h

Local: Arena Cultural Fernando Torres

Endereço: Rua Bernardino de Andrade, nº 200, Parque Madureira

Ingresso: R$ 20

Espetáculos



"Nasce um Herói"

Sexta-feira e sábado, às 19h

Local: Teatro Gonzaguinha

Endereço: Rua Benedito Hipólito 125, Centro

Ingresso: a partir de R$ 20



"Separados Por Um Glitter"

Sexta-feira e sábados às 20h, domingos às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 30



"Hereditária"

Sexta-feira e sábados, às 20h e domingos às 19h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 25



"O Céu da Língua"

Sexta-feira, às 19h, e sábado e domingo, às 18h

Local: Teatro Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes s/n°, Centro

Ingresso: a partir de R$ 40



“Rock in Rio 40 anos - O Musical”

Sexta-feira, às 20h, sábado e domingo, às 15h e 19h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 20



"A Noite do Antílope Dourado"

Sexta-feira e sábado, às 19h, e domingo, às 18

Local: Casa de Cultura Laura Alvim (Espaço Rogério Cardoso)

Endereço: Av. Vieira Souto, 176 – Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 30

"Luz Del Fuego – Uma História Além da Vida"

Sexta-feira e sábado, às 20h

Local: Cine Teatro Joia

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 680, Copacabana

Ingresso: R$ 55



"Ziraldo – O Mineiro Maluquinho"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro I do Sesc Tijuca

Endereço: R. Barão de Mesquita, 539 – Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 15



"Minha Vida em Marte", com Mônica Martelli

Sábado, a partir das 19h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 45



“Para Lennon & McCartney – os Beatles e o Clube da Esquina”

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobrás

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo- Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 60

"Tô Só Desabafando", com Rafael Portugal

Sábado, às 20h30, e domingo, às 19h30

Local: Teatro Multiplan - VillageMall

Endereço: Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 55



Mais opções



Comida di Rua - Esquenta de Carnaval

Sexta-feira, às 17h; sábado e domingo, a partir das 15h

Local: Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 - Bairro da Luz, Nova Iguaçu

Ingresso: Grátis



Sunset Carioca

Sexta-feira a partir das 17h; sábado e domingo a partir das 16h

Local: Carioca Shopping - Terraço

Endereço: Avenida Vicente de Carvalho, 909, Vila da Penha

Ingresso: Grátis



Festival Exxxquenta Grande Rio

Sexta-feira, a partir das 17h; sábado e domingo, a partir 15h

Local: Estacionamento do Shopping Grande Rio

Endereço: Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti

Ingresso: Grátis



Circo Vostok

Sexta-feira, às 20h, sábado e domingo, às 16h30 e 19h30

Local: Uptown Barra

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 30



Terra do Rap - Festival de Cultura Urbana da Língua Portuguesa

Sábado, a partir das 12h; domingo, a partir das 14h

Local: Arena Carioca Jovelina Pérola Negra

Endereço: Praça Ênio, s/n - Pavuna

Ingresso: Grátis



Oficina de Máscaras de Carnaval

Sábado e domingo, às 13h

Local: Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240 – Bangu

Ingresso: Grátis



Super Bailinho de Heróis

Sábado, das 15h às 18h

Local: EcoVilla Ri Happy - dentro do Parque Jardim Botânico

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico