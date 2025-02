'Ainda estou aqui' recebeu 3 indicações ao Oscar 2025 - Reprodução/Sony Pictures

Publicado 07/02/2025 10:02

Até o dia 12 de fevereiro, cinéfilos de todo o País terão a oportunidade de assistir a grandes lançamentos por um preço acessível. A Semana do Cinema 2025 chega à sua sexta edição oferecendo ingressos promocionais por apenas R$ 10, incluindo títulos indicados ao Oscar e estreias aguardadas. A ação conta com a participação de grandes redes exibidoras, como Cinemark, UCI, Cinesystem, Cinépolis e Kinoplex.



A iniciativa busca incentivar o público a frequentar as salas de cinema, tornando a experiência mais acessível. Além dos ingressos promocionais, combos de pipoca e refrigerante também terão preços diferenciados durante a semana.



A Semana do Cinema 2025 é promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex) e Ingresso.com.



Filmes para todos os gostos

A programação da Semana do Cinema inclui desde sucessos internacionais até produções nacionais de destaque. Para quem deseja acompanhar os indicados ao Oscar 2025, títulos como Ainda Estou Aqui, Anora, Nosferatu e Conclave estão em cartaz. Além disso, filmes como Emilia Pérez e Acompanhante Perfeita estrearam justamente no dia 6 de fevereiro, quando a promoção começou.



Os fãs de produções brasileiras poderão conferir títulos como O Auto da Compadecida 2, MMA - Meu Melhor Amigo, Todo Mundo Ainda Tem Problemas Sexuais, Viva a Vida e Kasa Branca.



Já para quem busca diversão em família, animações e filmes infantis também fazem parte da programação. Entre os destaques estão Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa, Moana 2, Mufasa: O Rei Leão e Paddington: Uma Aventura na Floresta.



Como garantir os ingressos

Os ingressos da Semana do Cinema estarão disponíveis tanto nas bilheterias dos cinemas participantes quanto pelos canais on-line. Para compras virtuais, é necessário selecionar a opção "Promoção: Semana do Cinema" no momento da aquisição.