Publicado 11/02/2025 12:18

Rio - Considerado um dos maiores nomes do funk, Dennis DJ vai abrir show de Shakira, no Estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (11). Ele sobe ao palco a partir das 19h45 e promete animar o público ao som de hits de sua carreira.

"É uma honra fazer parte desse momento e dividir essa noite com a Shakira, uma artista que sempre inovou e se conectou com diferentes culturas musicais e tem uma ligação muito forte com o Brasil. Fico muito feliz pelo funk ter essa oportunidade, estar presente na turnê mundial da Shakira, é incrível e eu não poderia recusar esse convite", diz o artista. "Tenho certeza de que será uma noite inesquecível", completa.

Shakira realiza dois shows de sua turnê mundial "Las Mujeres Ya No Lloran" no Brasil. Nesta noite, ela se apresenta no Engenhão, a partir das 21h. Já em São Paulo, a cantora colombiana faz show no Estádio MorumBIS, na quinta (13).