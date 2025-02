Filme é estrelado por Selton Mello e Matheus Nachtergaele - Laura Campanella / Divulgação

Publicado 14/02/2025 08:59 | Atualizado 14/02/2025 09:00

Rio - O filme “O Auto da Compadecida 2”, que bateu a marca de 4 milhões de espectadores, iniciou uma campanha com ingressos promocionais a R$ 10 para celebrar o sucesso nas bilheterias. A ação vai até o dia 26 de fevereiro.

A promoção abrange cinemas como UCI, Cinemark, Cinépolis, Kinoplex, Cinesystem, Cine Araújo, Moviecom, Centerplex, Cineart, entre outros.O filme, dirigido por Flávia Lacerda e Guel Arraes, é sequência do clássico nacional lançado em 2000, baseado na obra de Ariano Suassuna. A nova trama acompanha Chicó, interpretado por Selton Mello, que acredita ter perdido João Grilo para sempre, até que o amigo reaparece com novos planos, que prometem revirar a mítica cidade de Taperoá.O elenco inclui Taís Araújo, Humberto Martins, Luis Miranda, Eduardo Sterblitch e outros. A produção se tornou a maior abertura de bilheteria de um filme brasileiro desde a pandemia, segundo dados do Filme B Box Office Brasil.