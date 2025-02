Em ’Ainda Estou Aqui’, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, que se vê sozinha para criar seus cinco filhos - Alile Dara Onawale/ Divulgação

Publicado 17/02/2025 11:50

Rio - O cinema Estação NET Rio, em Botafogo, na Zona Sul, terá uma programação especial e gratuita no dia da cerimônia de entrega do Oscar, 2 de março. Com o filme “Ainda Estou Aqui” disputando em três categorias, o público poderá acompanhar a transmissão da festa, ao vivo, em uma das cinco salas do espaço.

fotogaleria

Em ação promovida pelo grupo Estação e pela Cavideo, os fãs da sétima arte poderão ainda participar de bolão, quizzes e apreciar drinks temáticos. Durante o tapete vermelho e nos intervalos, serão oferecidos brindes exclusivos. A distribuição de senhas para entrada começará às 18h.



País inteiro na torcida



O Brasil concorre nas categorias Melhor Filme, Filme Internacional e Atriz (Fernanda Torres). “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, retrata o drama da família do ex-deputado Rubens Paiva durante a ditadura militar.



O cinema fica na Rua Voluntários da Pátria, 35, em Botafogo.