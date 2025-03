Lucy Ramos encanta ao mostrar os detalhes do quarto da filha - Reprodução / Instagram

Publicado 25/03/2025 15:22

Rio - Lucy Ramos compartilhou imagens do quarto de Kyara, sua primeira filha com o ator e diretor Thiago Luciano. A atriz, que está na reta final da gestação, exibiu cada detalhe do espaço nas redes sociais, nesta terça-feira (25).

Um dos destaques do ambiente é a parede decorada com um papel de parede exclusivo, que retrata a natureza e os quatro cachorros do casal. Além disso, o quarto conta com um berço de madeira, uma poltrona de amamentação, uma cômoda com trocador e uma cama montessoriana.



"O cantinho da Kyara já está pronto para recebê-la e começar uma nova história. Tudo do jeitinho que pensei: delicado, minimalista e carregado de afeto em cada detalhe. Coração quentinho em ver tudo se materializando", escreveu Lucy ao divulgar o vídeo do espaço.



Após a repercussão positiva entre os seguidores, a atriz compartilhou novas imagens. "Mais um pouquinho do quarto da minha princesa. Fiquei feliz que vocês gostaram e conseguiram captar a essência do aconchego, da simplicidade, organicidade e do sentido para nossa família. Seus aposentos te esperam, Kyky!", declarou a artista, que recentemente esteve no ar na novela "Família é Tudo", da TV Globo.

