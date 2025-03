Mari Gonzalez exibe registros com elefantes na Tailândia - Reprodução Instagram

Publicado 25/03/2025 10:51

Rio - Mari Gonzalez, de 31 anos, se emocionou ao posar com elefantes na Tailândia, nesta terça-feira (25). A influenciadora digital publicou uma sequência de fotos, no Instagram, com o animal silvestre e declarou que era seu sonho passar por essa experiência.

"Pelo meu sorriso da para perceber a emoção que foi hoje. Não consigo fingir costume! Que momento único e especial", escreveu na legenda.

Nos Stories, a ex-BBB brincou dizendo que vai embora com os elefantes. "Eu amei, era meu sonho. A melhor experiência de todas. Eu não quero que eles vão embora. Eu vou com eles", relatou.

Internautas comentaram na postagem da influenciadora. "Estava incrivelmente maravilhosa. Os registros mais lindos", disse um. "Que experiência inesquecível, amore. Com certeza é maravilhoso estar aí", afirmou outro. "Que fotos lindas! Você merece muito tudo que está vivendo", declarou mais um fã.