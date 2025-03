Camila Pitanga comemora sucesso da personagem em Beleza Fatal: Trabalho tão significativo - Reprodução / Instagram

Publicado 25/03/2025 11:18

Rio - Camila Pitanga, de 47 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (24), para comemorar o sucesso da sua personagem, a vilã Lola, na novela "Beleza Fatal", da Max, que teve seu último capítulo exibido nesta sexta-feira (21). A atriz agradeceu o carinho dos fãs, que na trama eram chamados de "Lolovers".

"'Beleza Fatal' entregue com sucesso. Retornei para as novelas com esse trabalho tão significativo na minha vida profissional e pessoal… De repente, vi o Brasil e outros países amando uma vilã sem escrúpulos, ardilosa e muito intensa nas suas maldades e isso é doido demais!!! [...] Eu continuarei amando todos os 'Lolovers' para sempre! Não é um adeus, porque a Lola é uma deusa e deusas nunca morrem… se eternizam", escreveu a atriz na legenda da publicação, entre risos.

No compilado de fotos, a intérprete de Lola compartilhou publicações divertidas de fãs que exaltaram seu trabalho no folhetim. Além disso, publicou registros nos bastidores e em cenas icônicas da personagem ao lado do cachorrinho de estimação, Lolindo, no incêndio da clínica de estética "Lolaland", e o julgamento no tribunal.

Através dos comentários, famosos e internautas deixaram mensagens de carinho. "Deusas nunca morrem. Falou tudo, 'my love' [meu amor]", expressou o escritor da novela, Raphael Montes, ao usar um dos bordões da personagem. "Te amo", declarou Marcelo Serrado, que deu vida ao vilão Rog no folhetim. "Você arrebentou num grau", elogiou Marcos Veras. "Nós amamos você e a Lola! Obrigada por ter voltado", agradeceu uma seguidora.

A novela, de 40 capítulos, está disponível na plataforma de streaming e também é exibida na Band, às 20h30, de segunda a sexta-feira, logo depois do "Jornal da Band"