Boni conta história marcante com Dercy Gonçalves - Reprodução Instagram

Boni conta história marcante com Dercy Gonçalves Reprodução Instagram

Publicado 25/03/2025 12:14 | Atualizado 25/03/2025 13:44

Rio - José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Boni, recordou uma história marcante com Dercy Gonçalves em um vídeo publicado no Instagram, nesta segunda-feira (24). O ex-executivo da TV Globo, de 89 anos, recordou que teve um fusca furtado e a humorista o surpreendeu com um automóvel novo no dia seguinte. Mais de trinta anos depois, no entanto, a atriz "cobrou" o veículo de volta para vender e usar o dinheiro em bingo.

fotogaleria

"Houve um tempo no Rio de Janeiro que as coisas aconteciam na Rua Toneleros. Lá houve o atentado de Getúlio Vargas contra o Carlos Lacerda. E também um fato importante é que a Dercy Gonçalves morava na Rua Toneleros e lá roubaram meu fusca. Eu tinha um fusquinha e fui trabalhar com a Dercy Gonçalves fazendo a reunião do programa dela na TV Globo. E quando eu sai da reunião, meu carro não estava mais lá", iniciou.

Boni lembrou, no entanto, que Dercy repôs o carro furtado horas depois. "O mais engraçado é que no dia seguinte, de manhã cedo, na porta da minha casa, estava lá um corretor de uma agência de automóveis com um Volkswagen zero quilômetros, novinho, e o documento para assinar. Era um presente da Dercy Gonçalves. Ela imediatamente, em menos de 24 horas, repôs o meu carro", declarou.

Em seguida, o ex-diretor afirmou que três décadas depois comprou um automóvel para a humorista. "Trinta anos depois, na TV Globo, a Dercy me procurou e disse o seguinte: 'Boni, eu adoro jogar bingo, então eu tenho uma dificuldade porque eu entro no táxi e fico apertadinha. Eu precisava de um carro de quatro portas'. Praticamente ela estava me cobrando o carro que ela tinha me dado. Mas eu não fiz de rogado, ela merecia", disse ele.

O presente, no entanto, acabou tendo um destino inesperado. "Eu comprei um carro para ela de quatro portas, lindíssimo, e entreguei para ela com muito carinho. No dia seguinte, eu perguntei: 'Você gostou do carro, Dercy?'. E ela disse: 'Não, eu vendi o carro, Boni'. Eu respondi: 'Como você vendeu o carro que eu te dei?'. Ela disse: 'Boni, eu não queria carro nenhum. Eu queria dinheiro para jogar no bingo. Se eu pedisse, você não ia dar'", concluiu, aos risos.

Dercy Gonçalves morreu em 2008, aos 101 anos, em decorrência de uma pneumonia.