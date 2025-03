Samara Felippo se diverte em parque aquático no Ceará - Reprodução / Instagram

Samara Felippo se diverte em parque aquático no CearáReprodução / Instagram

Publicado 25/03/2025 12:56

Rio - Samara Felippo, de 46 anos, aproveitou uma viagem divertida no Beach Park, em Aquiraz, no Ceará. Através do Instagram, nesta terça-feira (25), a atriz compartilhou vários registros curtindo as atrações do parque aquático.