Viviane Araujo e Guilherme Militão - Reprodução do Instagram

Publicado 25/03/2025 10:35 | Atualizado 25/03/2025 13:53

Rio - Hoje é dia de festa para Viviane Araujo! Intérprete de Rosana em "Volta Por Cima", da TV Globo, a atroz completa 50 anos, nesta terça-feira (25), e ganhou uma linda homenagem do marido, Guilherme Militão. Em uma publicação feita no Instagram, ele expressou seu amor pela rainha de bateria do Salgueiro e publicou um clique antigo dos dois, que são papais de Joaquim, de 2 anos, no maior clima de romance.

"Feliz aniversário, meu amor. Sabe que não sou bom com palavras, mas queria dizer que você tem uma luz que faz iluminar todos que estão do seu lado, é diferente ter você por perto, não tem como explicar, sensação de paz e amor. Obrigado por ser essa mulher incrível e uma mãe maior ainda. Eu te amo! Foto da nossa 1° viagem e 1° Ano Novo" escreveu ele.

Viviane retribuiu o carinho do marido. "Você que é a minha luz, meu amor! Eu te amo infinitamente! Obrigada por estar sempre ao meu lado! Obrigada pela família linda que construímos! Te amo".

Viviane e Guilherme estão juntos desde 2019 e oficializaram a união em 2022.