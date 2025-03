Mariana Ximenes no Mais Você - Reprodução/Globo

Publicado 25/03/2025 12:38

Rio - No programa "Mais Você" de terça-feira (25), Mariana Ximenes compartilhou com Ana Maria Braga uma história surpreendente de sua infância: a atriz já vendeu bolos na praia para ganhar dinheiro. "Ganhei uma graninha, mas ganhei", brincou ela durante a conversa.

Desde o início do programa, Mariana expressou seu amor pela culinária. "Adoro comer, é um dos prazeres da vida. Adoro estar sentada à mesa", disse ela.Ana Maria Braga revelou que o bolo de cenoura com cobertura de chocolate na mesa era uma receita de Mariana. Foi então que a atriz fez a revelação: "Comecei a vender quando tinha 7 anos". A apresentadora ficou surpresa com a informação.Mariana explicou que tudo começou durante uma viagem à praia com sua família. Sua mãe sugeriu que ela fizesse um bolo, e uma vizinha que provou adorou. "E se eu vender?", pensou Mariana na época. "Montei uma banquinha na frente de casa e comecei a vender, pegava encomenda das amigas", relembrou.Mariana Ximenes finalizou recentemente seus trabalhos em "Mania de Você", que termina na sexta-feira (28).