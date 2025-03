Antonio Benício - Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2025 17:17 | Atualizado 25/03/2025 17:17

Rio - Filho de Alessandra Negrini e Murilo Benício, Antonio Benício, 28 anos, postou uma foto sem camisa nesta terça-feira (25) e recebeu elogios do seus seguidores do Instagram. Na imagem, ele aparece de calça e deixa parte da cueca de fora.

"Você faz de propósito, né? Gostoso!", escreveu um seguidor. "Achei convidativo", disse outro.Outro internauta comparou o ator com os pais famosos. "Os filhos recebem 50% do DNA da mãe e 50% do pai, a gente é que lute", brincou. "Papai e mamãe trabalharam bem nessa obra de arte", comentou mais um.Antonio seguiu os passos dos pais na arte e estreou na TV em "Amor de Mãe" (2019), onde contracenou com o pai.