Virginia Fonseca compra mais um jatinho de luxoReprodução / Instagram

Publicado 25/03/2025 17:13

Rio - Virginia Fonseca decidiu se presentear com mais um jatinho de luxo. Dois anos após surpreender o marido, Zé Felipe, com uma aeronave, a influenciadora agora garantiu uma exclusiva para si. No último domingo (23), ela compartilhou detalhes do novo avião e explicou o significado do prefixo PS-MZV.



A apresentadora ainda explicou o significado do prefixo PS-MZV, que identifica sua nova aeronave. A influenciadora explicou que cada letra faz referência a um membro de sua família: "Marias, Zé (Felipe e Leonardo) e Virginia", compartilhou.



A assessoria de Virginia confirmou que a nova aquisição da influenciadora foi fabricada em 2005 e possui 11 assentos. O registro no sistema aeronáutico brasileiro indica que a compra foi oficializada no dia 22 de março de 2025. Trata-se de um Cessna Citation Sovereign, um jato executivo de médio porte. O valor desse modelo pode variar entre R$ 22 milhões e R$ 28 milhões.