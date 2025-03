Thamires Hauch - Divulgação

Publicado 25/03/2025 22:00

Em fevereiro de 2025, rumores sobre uma suposta traição de Marcelinho Calil começaram a circular. Pouco depois, Thamires anunciou publicamente o fim do casamento e confirmou ter sido traída pelo pai de seu filho, Matteo, que ainda não completou um ano. Para enfrentar essa fase, Thamires reforça a importância da rede de apoio . "Acho que é essencial, principalmente nesse processo de longos relacionamentos, que as mulheres não se afastem das amizades", disse. Segundo ela, o suporte das pessoas próximas foi fundamental para reconstruir seu equilíbrio emocional.Hauch acredita que falar sobre traição é essencial para conscientizar sobre os impactos desse tipo de experiência. "Essa falácia do homem ter 'carne fraca' é um completo absurdo", declarou. Para ela, ninguém é obrigado a permanecer em um relacionamento infeliz e a vida segue após um término.Ela compara a traição a uma ferida que cicatriza com o tempo, mas que sempre deixa uma marca. "É muito recente para mim, mas acredito que a traição seja uma cicatriz. Vou conviver com ela para o resto da minha vida", afirmou.Mesmo após a dor da separação, Thamires não perde a fé no amor. "Existem pessoas e pessoas. Se eu sou uma boa pessoa para me relacionar, assim como eu, existem outras pessoas do bem, outras pessoas honestas e leais dentro de uma relação", acredita.Criada em um ambiente de muito apoio familiar, Thamires ressalta que esse suporte foi essencial para enfrentar esse momento difícil. "Fui criada para ser uma mulher forte emocionalmente, assim como minha mãe e meu pai", contou.Apesar da decepção no casamento, ela enxerga em seu filho Matteo a força para seguir em frente. "Nos piores momentos, tive que olhar para o meu filho e entender que isso ia passar", revelou. Para ela, a felicidade da mãe reflete diretamente na vida do filho. "Meu filho precisa de uma mãe feliz. Se estiver preocupada, triste, isso não vai acontecer", explicou.Desde a separação, Thamires tem dividido com seus seguidores sua jornada de reconstrução. Através de uma série de postagens, ela mostra como tem lidado com essa nova fase. "Toda separação é uma grande ruptura. Então, sempre estive muito vulnerável e transparente", disse.Ela também reconhece o apoio recebido nas redes sociais. "Sou muito grata. Fui muito acolhida e abraçada. Esperava um acolhimento, mas não o que eu recebi. Foi muito grandioso", revelou.Ao ser questionada sobre a possibilidade de novos relacionamentos, Thamires deixa claro que está aberta para o amor. "Estou 100% disponível. Nunca vou estar fechada para isso. A vida continua", afirmou. Mesmo após a dor da separação, a influenciadora segue confiante no futuro. "A vida segue e caminha, conforme a gente vai vivendo. Dizem que o tempo cura tudo. Não o tempo, a vida", finalizou.