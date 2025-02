Thamires Hauch agradece apoio após anunciar fim do casamento com Marcelinho Calil - Reprodução Instagram

Thamires Hauch agradece apoio após anunciar fim do casamento com Marcelinho CalilReprodução Instagram

Publicado 11/02/2025 11:15 | Atualizado 11/02/2025 11:37

Rio - Thamires Hauch agradeceu o apoio que tem recebido nas redes sociais, após anunciar o fim do casamento com Marcelinho Calil, ex-presidente e atual diretor-executivo da Unidos do Viradouro, atual campeã do Carnaval do Rio. A influenciadora digital publicou uma foto, no Instagram Stories, exibindo flores e cartas que recebeu, e desabafou dizendo que a vida é uma 'caixinha de surpresas'.