Maíra Cardi desabafa sobre adaptação com a filha na nova fase da vidaReprodução TikTok

Publicado 11/02/2025 09:30 | Atualizado 11/02/2025 09:33

Rio - Maíra Cardi, de 41 anos, desabafou, nas redes sociais, sobre os desafios de adaptação da filha, Sophia, de 6, em uma nova fase da vida. A coach relatou que a pequena tem passado por um período difícil com a perda da babá, a mudança para a casa e escola nova, e também pediu ajuda em como lidar com essa situação para seguidoras que são mães.

"É sobre Sofia, sério, real, oficial. Toda vez que vou falar de um assunto sério, normalmente dou risada, normalmente deboche. Eu aprendi a fazer graça da desgraça das coisas que foram acontecendo na minha vida", disse ela.

Maíra comentou que está sendo difícil a fase que a menina está passando. "Estou arrasada. Essa é a verdade. Sophia não está se adaptando na escola, na nova vida, está muito difícil. Eu sei que a adaptação no colégio é muito difícil para todo mundo. Mas eu acredito, por isso que eu estou dividindo com vocês, que vocês possam me ajudar. Eu acredito que para a Sophia esteja um pouco mais puxado".

A influenciadora contou sobre os processos que a filha passou. "Ela perdeu a babá, a Thaís. A babá morreu. A Sophia ficou muito mal com a perda da Thaís, ela chama por ela quase todo dia. A Thaís era a baba dela do fim de semana, e ela sentiu a morte da Thaís, ela perdeu um filho e perdeu a criança na sequência da gravidez. Logo depois, eu engravidei e ela estava com medo, porque na cabeça dela, a gravidez ficou uma informação ruim. Ela assustou muito e ficou com medo de que eu morresse durante a gravidez. Eu não morri na gravidez mas o irmão morreu. Ela ficou assim: 'A gravidez é ruim, porque morre a mãe ou morre o filho'. E agora ela perdeu a casa dela, onde ela morou praticamente a vida inteira, o quarto, as melhores amigas, a escola. Para uma criança, é muita coisa. A babá, o irmão, a escola, o quarto, as amigas. Ela está arrasada", explicou.

Maíra também relatou que Sophia se sentiu mal antes de ir para a escola. "Hoje foi um dia muito ruim. Ela vomitou, teve dor de barriga de tanto nervoso. Combinamos com a escola para ela brincar, mas quando chegou a hora, ela teve uma crise, ficou com medo, se sentindo sozinha, rejeitada. Chorou compulsivamente", declarou.

A coach concluiu dizendo que vai procurar uma psicóloga para a filha. "Está muito difícil. Não está fácil. Ela não quer sair, só fica com as 3 naninhas emboladas, voltou a chupar chupeta porque está triste e não quer sair de casa. Ela não sai de casa, não quer brincar e não quer fazer nada. Óbvio que vou procurar um psicólogo para ela, antes que vocês perguntem. Ela precisa fazer as sessões, vou procurar e a gente estava esperando mudar para achar. Estou arrasada! É isso! Quem é mãe aí e tem uns conselhos para me dar?".