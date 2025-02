Fernanda Torres fala sobre ter virado tema de fantasia no Carnaval - Reprodução / Instagram

Fernanda Torres fala sobre ter virado tema de fantasia no CarnavalReprodução / Instagram

Publicado 11/02/2025 10:54

Rio - Fernanda Torres, 59 anos, celebrou de maneira bem-humorada o fato de ter virado tema de fantasia no Carnaval. Durante sua participação no Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara, nos Estados Unidos, no último domingo (9), a artista afirmou que essa é o "auge da fama no Brasil".



Em entrevista coletiva registrada pelo jornal The Hollywood Reporter, Fernanda brincou com a coincidência da cerimônia do Oscar e o Carnaval caírem na mesma data. "A noite do Oscar vai acontecer durante o Carnaval no Brasil. Vai ser insano", afirmou. O evento está marcado para o dia 2 de março, mesmo domingo dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio.



A atriz comentou sobre a tendência de foliões brasileiros se vestirem como ela. "E o que está acontecendo agora, que é maravilhoso… que é o auge da fama no Brasil: se tornar uma fantasia no Carnaval. E agora tem várias ‘eu’ nas ruas! Eu estou muito orgulhosa disso", celebrou.



As fantasias inspiradas na atriz têm sido vistas em diversas cidades do Brasil. Foliões fazem referências a personagens icônicas de Fernanda, como Vani de "Os Normais" e Fátima de "Tapas e Beijos", além de comemorar suas recentes conquistas, como a vitória no Globo de Ouro e sua indicação ao Oscar. Em São Paulo, a atriz foi tema do bloco de Carnaval "A Vida Presta", nome inspirado em uma legenda que Fernanda usou ao anunciar sua indicação ao Globo de Ouro.



Confira:

"A noite do Oscar acontecerá durante o Carnaval no Brasil.Vai ser insano.E o que ta acontecendo agora lá,que é maravilhoso,é o auge da fama no Brasil virar fantasia no Carnaval,e agora tenho várias de mim nas ruas. To mt orgulhosa disso."(Fernanda Torres) pic.twitter.com/PtdntPTygd — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 10, 2025

Transmissão do Oscar e Carnaval



Fernanda Torres concorre ao Oscar de Melhor Atriz por sua performance como Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, primeiro filme original do Globoplay. O longa também está indicado a Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.



A TV Globo fará a transmissão da cerimônia no dia 2 de março, conciliando a programação com os desfiles das escolas de samba. A apresentação do Oscar será comandada por Maria Beltrão, a partir das 21h55, para todo o Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, que transmitirá os desfiles na íntegra com flashes ao vivo da premiação direto de Los Angeles.



O restante do país acompanhará os desfiles do Rio logo após o término do Oscar. As escolas que já tiverem desfilado terão suas apresentações reexibidas na íntegra ao final da premiação. O público fora do Rio que desejar assistir aos desfiles desde o início poderá acompanhá-los pelo Globoplay.