Viih Tubereprodução Instagram

Publicado 25/03/2025 18:43

Rio - Viih Tube tem compartilhado com seus seguidores detalhes de sua jornada de emagrecimento após o nascimento de seu segundo filho, Ravi, há quatro meses. Nesta terça-feira (25), ela exibiu os resultados de sua rotina fitness, revelando uma perda de 10 kg desde o parto.



Desde o início do ano, a influenciadora adotou uma rotina de exercícios e alimentação equilibrada para alcançar suas metas de saúde. Ela compartilhou que inicia o dia com um café da manhã seguido de treino às 9h, aproveitando o horário em que seus filhos, Ravi e Lua Di Felice, ainda estão dormindo. A influenciadora estabeleceu a meta de perder 20 kg e tem se dedicado intensamente para alcançá-la.



Além dos exercícios e da dieta, Viih Tube investiu em procedimentos estéticos para potencializar os resultados. Em fevereiro, ela mencionou ter realizado drenagem linfática, depilação a laser, criolipólise para redução de gordura e tratamentos para estrias. Ela compartilhou uma foto antiga como inspiração, afirmando: "Eu sou minha própria meta. Socorro. Vai dar certo (risos)".



Experiências com medicamentos para emagrecimento



Viih Tube revelou ter tentado utilizar medicamentos como Mounjaro e Ozempic para auxiliar na perda de peso, mas enfrentou efeitos colaterais significativos. Ela afirmou: "[Senti] náuseas, enjoo, tudo com as doses mais baixas dos dois. Eu passei muito mal. Para mim, não vale a pena ficar passando mal para emagrecer".



A mãe de Ravi e Lua ressaltou que cada pessoa tem um biotipo diferente e que o processo de emagrecimento varia. Ela comentou: "Tem mães que perdem isso na semana pós-parto, mas vai do biotipo. No da Lua não perdi isso nem em 10 meses pós-parto". Viih Tube enfatizou a importância de respeitar o próprio corpo e o tempo necessário para alcançar os objetivos de saúde.