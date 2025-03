FP do Trem Bala e Kevin O Chris - reprodução Instagram

Publicado 25/03/2025 17:41 | Atualizado 25/03/2025 22:02

Rio - Felipe Pereira, conhecido como FP do Trem Bala, nasceu em Ilhéus, Bahia. Cresceu em uma comunidade onde as oportunidades eram escassas. Desde cedo, encontrou na música uma forma de escapar das dificuldades diárias. Aprendeu a mixar em uma lan house e utilizava o laptop emprestado de sua tia para animar os bailes locais. "A gente não tinha muito, mas sempre teve garra e a vontade de alcançar algo maior. Eu sou preto, venho de uma quebrada onde muitos não acreditam que a gente pode chegar longe. Mas eu sempre acreditei, porque eu sei da minha força", afirma FP.



A parceria com Kevin O Chris resultou no hit "Vamos Pra Gaiola", que rapidamente se tornou um fenômeno nacional. A música ultrapassou 130 milhões de streams no Spotify e 100 milhões de visualizações no YouTube, consolidando FP como uma das principais vozes do funk 150 BPM.O sucesso não se resume às estatísticas. FP reconhece a transformação que a música trouxe para sua vida e para sua família. "Não vim de uma família com condições, mas a música me deu a chance de um futuro melhor. Sou a prova de que, de onde venho, qualquer um pode conquistar o que quiser, basta acreditar e se empenhar", destaca.Além de sua carreira musical, FP se dedica a inspirar jovens da periferia que sonham com um futuro melhor. "Eu sou preto, venho de onde muitos não esperam que a gente chegue. Mas a gente tem que mostrar que, se a gente tem talento, tem lugar, sim, no topo", afirma. Sua história é um exemplo de superação e determinação, mostrando que é possível romper barreiras e alcançar o sucesso.