Isabelle Nogueira negou que esteja vivendo um romance Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2025 19:03

Rio - Nesta terça-feira (25), Isabelle Nogueira reclamou da notícia divulgada por um portal de que estaria vivendo um novo relacionamento amoroso. A Cunhã Poranga do Boi Garantido está solteira desde o término do noivado com o ex-BBB Matteus Amaral.

fotogaleria "Em respeito a vocês que acompanham meu dia a dia, me amam e se doem com as mentiras sobre mim e pedem uma resposta, saibam que essa é mais uma mentira. Lamento muito tudo isso. E peço que continuem não acreditando nessas mentiras. Não entendi porque querem me vincular a um novo relacionamento a qualquer custo. Nem no off e muito menos no on, eu não me envolvi com ninguém", disse nos Stories.

A ex-BBB desabafou no X, antigo Twitter, sobre ter seu nome vinculado com um homem. "Queria entender qual o problema de eu ser uma mulher que trabalha muito, que colhe o que planta no trabalho, que mora sozinha e paga suas próprias contas sem homem por trás. Por que teria que ter um homem por trás? Ainda mais de forma obscura se eu TRABALHO MUITOOO?", questionou.