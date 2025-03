Luisa Perissé e a mãe Heloísa Perissé - Reprodução / Youtube

Luisa Perissé e a mãe Heloísa PerisséReprodução / Youtube

Publicado 25/03/2025 20:04 | Atualizado 25/03/2025 20:04

Rio - Heloísa Perissé passou por uma reviravolta na vida desde que sua filha, Luisa Perissé, viralizou nas redes sociais. A atriz, conhecida por sua longa trajetória no humor, revelou que agora também é reconhecida como "a mãe da Trepa Trepa", em referência ao hit viral da primogênita.

fotogaleria

"A carreira artística, quando você pensa que está consolidada, você vira a mãe da Trepa Trepa. Outro dia eu cheguei para assistir ao show do Roberto Carlos, e tinha um grupo de meninas novas (gritando) 'É o trap do Trepa Trepa. Olha a mãe da Trepa Trepa'", contou a atriz no podcast "Pod Delas", exibido nesta terça-feira (25).



Heloísa também refletiu sobre a inversão de conhecimento por parte das diferentes gerações e usou Chico Anysio como exemplo. "Durante muito tempo, Bruno Mazzeo era o 'filho do Chico Anysio', mas já imagino o tempo em que o Chico Anysio é que vai ser o pai do Bruno Mazzeo", afirmou.