Paolla Oliveira relembra figurinos marcantes de sua carreira na TVreprodução Instagram

Publicado 25/03/2025 19:15

Rio - Paolla Oliveira abriu sua caixa de memórias nesta terça-feira (25) para relembrar personagens que marcaram seus 20 anos na dramaturgia. A atriz mostrou aos fãs uma coleção de figurinos e objetos simbólicos que acumulou ao longo dos trabalhos na Globo.



Entre os itens preservados, Paolla destacou roupas usadas na pele de Danny Bond, materiais promocionais de A Dona do Pedaço e o figurino que vestiu ao vencer o Dança dos Famosos em 2009."Nem tenho costume de guardar tudo, mas algumas lembranças acabam ficando. E sempre que começo um novo trabalho, gosto de olhar pra trás e revisitá-las. E quer saber? Me bate um baita orgulho da minha caminhada. Cada objeto por aqui me faz reviver histórias lindas, personagens inesquecíveis e momentos especiais. E aí, resgatou alguma lembrança boa também?", escreveu a atriz na legenda da postagem.