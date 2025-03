Naiara Azevedo e Ana Castela - Reprodução / Instagram

Naiara Azevedo e Ana Castela

Publicado 25/03/2025 19:31

Rio - Naiara Azevedo revelou, em entrevista ao programa "The Noite", um momento difícil de sua carreira ao descobrir uma dívida deixada por sua antiga gestão relacionada à música "Palhaça", gravada com Ana Castela. Ao revisar suas finanças, a cantora percebeu que os royalties da canção não haviam sido repassados corretamente, resultando em um débito com Ana.



"A Ana Castela pode ser jovem, mas é uma grande mulher. Aconteceu uma situação comigo e com ela, onde eu fui tomar conhecimento mais a fundo de como estavam os meus negócios, e eu gravei uma música com a Ana Castela. Eu vi que, nessa música, a pessoa que fazia a gestão da minha carreira fez um 'bem-bolado' onde a minha metade [do dinheiro] e a metade da Ana veio só para a Naiara Azevedo", explicou.



Ao tomar conhecimento da irregularidade, Naiara decidiu procurar Ana para esclarecer a situação e resolver a pendência financeira. No entanto, a resposta da jovem surpreendeu. "Quando tomei ciência disso, peguei o meu telefone e disse para Ana que tinha descoberto essa pendência, que tinha uma dívida e queria acertar com ela. Ela disse: 'Fica tranquila, você não me deve nada. Vai se reestruturar, vai correr atrás da sua carreira, e o que você precisar de mim, estou aqui para te ajudar'", revelou Naiara.



Emocionada com a atitude da colega, Naiara fez questão de compartilhar a história publicamente. "Por que estou falando sobre isso? Porque as pessoas precisam saber o quanto essa grande mulher é incrível", concluiu. Atualmente, a sertaneja está no controle da própria carreira.