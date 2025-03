Theo Becker - Reprodução Instagram

Theo BeckerReprodução Instagram

Publicado 25/03/2025 16:04

Rio - Theo Becker, de 48 anos, rebateu um internauta após ser chamado de "ator fracassado". O artista reagiu ao comentário a partir de uma caixinha de perguntas no Instagram, nesta segunda-feira (24), e afirmou que comprou um apartamento de frente para o mar com o dinheiro que recebeu atuando nas novelas.

"Como é ser um ator fracassado?", questionou o seguidor. O artista respondeu sem hesitar: "Assim, um ator que fez seu patrimônio com quatro novelas e ficou livre. E uma dessas novelas reprisou 17 vezes. Se eu não me engano é o maior reprise de novelas brasileiras na história da teledramaturgia. Acho que é uma boa despedida, porque eu gosto de história triste, eu não gosto de final feliz", disparou.

Em seguida, o ator finalizou dizendo que ficou bem-sucedido com os papéis que fez. "Então eu amo ser esse ator nesse teu ponto de vista. No meu foi com quatro novelas que eu comprei meu apartamento de frente para o mar, que está bombando no Airbnb. Mas eu não vou deixar o link para você. Você não é bem-vindo", disse ele.

Theo Becker atuou em grandes novelas na teledramaturgia. Ele participou de "Celebridades", "Prova de Amor" e "Os Mutantes"