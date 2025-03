antes e depois de Aysha Benelli - reprodução Instagram

Publicado 25/03/2025 16:03

Rio - Aysha Benelli, de 21 anos, conhecida por interpretar Laura no remake de "Carrossel", iniciou sua jornada de emagrecimento no começo de 2020, durante a pandemia de Covid-19. Sem acesso a academias, a atriz adotou uma rotina de exercícios aeróbicos duas vezes ao dia e reeducação alimentar.

fotogaleria

Em março de 2023, Aysha começou a frequentar a academia regularmente. Após uma pausa de quatro meses, retomou os treinos em março do ano seguinte e mantém a rotina até hoje. "Comecei a treinar em 2023, em março, mas parei por quatro meses e voltei ano passado, em março também (risos). Treino até hoje, então acho que conto que vai fazer 1 ano [que treino] certinho em março [deste ano]", contou.

Aysha enfatiza que não seguiu dietas restritivas. "Só reeduquei minha alimentação e adotei academia no meu dia a dia. Hoje, como saudável, mas sem exageros, e faço academia cinco vezes por semana", afirmou. Ao interagir com seguidores no Instagram, a atriz revelou que não realizou nem pretende realizar cirurgias plásticas. "No momento, não [penso em fazer], o meu objetivo é foco na academia, mesmo", declarou.