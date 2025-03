Nathalia Valente e Yuri Meirelles esperam o primeiro filho - Reprodução de vídeo

Publicado 26/03/2025 08:05

Rio - Nathalia Valente, de 21 anos, está grávida do primeiro filho. O bebê é fruto do relacionamento da influenciadora digital com Yuri Meirelles, de 24. A novidade foi compartilhada pelo casal, que se conheceu durante a participação reality show "A Fazenda", da Record, em 2023, através das redes sociais.

"Temos uma novidade para contar", escreveu ela na legenda de um vídeo. Nas imagens, Nathalia aparece em clima de romance com Yuri, ganha um beijinho do amado na barriga e os dois ainda exibem um sapatinho de bebê.

"A vida é feita de fases e, ao longo de cada uma delas, vocês estiveram comigo compartilhando momentos bons e desafiadores. No último ano, a minha vida vem tomando rumos inesperados, cheio de reviravoltas, dignas de um filme. Entreguei minha vida nas mãos de Deus e ele, como o melhor roteirista, caprichou em cada detalhe", diz a ex-peoa no vídeo.

"Mas, desta vez, ele escreveu um capítulo que transformou completamente a minha história. Da noite para o dia, tudo mudou e, agora, com o coração transbordando de amor, compartilhamos com vocês o início da nossa maior e mais bonita aventura", completa.

