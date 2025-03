A apresentadora Luiza Possi, que passou por uma cirurgia nas cordas vocais, lança o podcast 'Prosperidade 360°' - Divulgação

Publicado 26/03/2025 05:00

Rio - Conhecida pelo trabalho na música, Luiza Possi, de 40 anos, assume um novo desafio profissional no comando podcast "Prosperidade 360°". O primeiro episódio já está no ar e conta com a participação da apresentadora Fátima Bernardes. Entre os futuros convidados estão nomes como Luiza Trajano, Péricles, Helô Pinheiro e Natália Beauty. Criado em parceria com os canais de streaming da Record, o programa também é exibido no "Domingo Espetacular" e fica disponível no canal do YouTube da artista.

A comunicadora ressalta que o objetivo da atração é apresentar histórias de pessoas bem-sucedidas em diferentes aspectos da vida. "O que me fez embarcar nisso era trazer à tona a história de pessoas muito prósperas, e quando digo prósperas, não estou dizendo ricas, milionárias. Estou dizendo pessoas que são bem-sucedidas nas suas vidas pessoais, nos seus desenvolvimentos com os filhos, cônjuges, trabalho, pessoas que têm carreiras longevas, pessoas que passaram por muitas coisas, para inspirar quem está do outro lado da tela", explica a loira.



Para Luiza, o diferencial do podcast é a forma como os entrevistados são apresentados, despindo-se das imagens construídas ao longo de suas trajetórias. "Ele tem um propósito muito claro: trazer a história da pessoa e inspirar uma outra pessoa que está do outro lado da tela. Muitas pessoas que são entrevistadas vem como uma 'persona', com toda a imagem que construíram e, quando chegam lá, elas são despidas para falar da pessoa real, do ser humano por trás das conquistas. Vamos tirando muitas camadas de máscaras que usamos na vida", afirma.

Durante as gravações, a apresentadora aprendeu lições valiosas. "O poder da família na construção de uma pessoa é algo muito marcante. Como uma família pode destruir um ser e como ela pode realmente fazer a pessoa ter autoestima, amor próprio e educação", reflete ela, que aponta as entrevistas mais emocionantes.

"Helô Pinheiro foi de uma verdade incrível. Ela falou sobre o que sentia falta e o que não conseguiu alcançar. César Filho compartilhou sua experiência de ficar nove anos fora do ar e precisar se reinventar. O Jakson Follmann contando do acidente da Chapecoense, como ele teve que se respeitar e pedir respeito para ter uma recuperação psicológica e física. Foram histórias muito impactantes", declara.



Entre a lista de convidados que Possi ainda deseja entrevistar estão: "Deive Leonardo, o Denilson, pessoas do esporte, atletas paralímpicos e profissionais de diversas áreas", revela a artista.



Novos projetos



Filha de Zizi Possi, Luiza tem experiência na televisão e integrou programas como "Jovens Tardes" (2003), "The Voice Brasil" (2012-2015), como mentora, "Encontro com Fátima Bernardes" (2014–15), e "Popstar" (2017-2018), como jurada especial, da TV Globo. No rádio, ela foi apresentadora da Rádio Nova Brasil FM, e comandou a atração culinária "Mestres da Air Fryer", da Band.

Ainda mais confiante no ofício de apresentadora, a loira agora vislumbra um programa para chamar de seu. "Eu quero ter o meu programa de televisão. Meu programa vem aí", dispara.



Quanto à carreira musical, a cantora se prepara para o lançamento da canção "Coração Tem Gente", no dia 4 de abril. A artista também trabalha em seu novo álbum, "Só Amor". "Estou compondo todas as músicas desse álbum, menos 'Coração Tem Gente', que é do meu amigo Henrique Castro. Eu amo muito fazer isso, acho que é a melhor parte do meu trabalho".

Transformação pessoal

Em um processo de autotransformação, Luiza parou de consumir bebida alcoólica no início deste ano e analisa as mudanças dessa decisão. "Foi a grande virada de chave. Bebia todos os dias e achava normal. Nunca paguei mico, mas estava sempre bebendo, falava sobre bebida, fazia memes sobre isso. Quantas vidas posso ter prejudicado promovendo esse estilo de vida? Quando parei, percebi que os conteúdos que eu fazia não edificavam ninguém, passei a falar sobre o que realmente me toca, e recebi um retorno muito positivo. Todo mundo disse que eu ia perder seguidores e que iam parar de gostar de mim, mas foi o oposto. Eu ganhei 400 mil seguidores em dois meses. Não só seguidores, mas pessoas que hoje contam comigo".

A cantora, então, comenta os impactos de seu novo estilo de vida em sua fé. "Estava fria na fé, passei por várias religiões ao longo da vida e nunca tinha encontrado nada assim. Quando comecei a ouvir falar de Jesus Cristo de verdade e resolvi caminhar com Ele, minha vida mudou muito. Hoje, minha fé é muito grande, ativa e é uma escolha diária. Toda minha visão de mundo me trouxe muito preconceito, mas também me trouxe muito amor. É uma mudança gigantesca que está acontecendo na minha vida, mas sei que é uma mudança guiada por Deus, então, estou só aproveitando a carona".

Cirurgia nas cordas vocais

Após ser submetida a uma cirurgia nas cordas vocais, a artista dá detalhes do procedimento e atualiza seu estado de saúde. "Colocamos tipo de preenchimento nas cordas vocais para sanar qualquer calo, qualquer fenda, e ter um alcance melhor das notas e não se machucar, porque quem trabalha com a voz usa muito e é uma membrana muito fina. Então, quando eu consegui esse procedimento, a minha voz, o meu canto ficou muito mais fácil, gostoso e bonito. A minha saúde está ótima, graças a Deus, as cordas vocais estão perfeitas, está tudo ótimo", pontua.

Mãe de dois meninos, Lucca, de 5 anos, e Matteo, de 3, Possi contou sobre a dificuldade de ficar sem falar durante a recuperação. "Foi muito difícil a rotina do silêncio, ainda mais com duas crianças em casa. Eu tinha que falar com eles através da Siri [robô do Iphone]. E era engraçado, tudo vira motivo de palhaçada. Eles acabaram gostando, mas no final já estava desesperador", recorda.