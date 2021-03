Rafa Kalimann reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 20:21

Rio - Rafa Kalimann curtiu o primeiro dia em sua nova casa nova no Rio de Janeiro em grande estilo. Com um biquíni lilás, ela aproveitou a área da piscina do local e esbanjou boa forma. Ela ainda posou com seus com seus cachorros, Luna, Alfredo, Troy e Angel, e publicou algumas imagens no Instagram, nesta quarta-feira. "Primeiro dia curtindo aqui juntos", escreveu ela na legenda.

No Instagram Stories, a digital influencer comentou: "Primeiro dia vivendo na casa nova, primeira noite que dormi aqui, primeiro dia que estou fazendo alguma coisa! Vou entrar na piscina um pouquinho", disse ela, que morava em Goiânia. No Instagram Stories, a digital influencer comentou: "Primeiro dia vivendo na casa nova, primeira noite que dormi aqui, primeiro dia que estou fazendo alguma coisa! Vou entrar na piscina um pouquinho", disse ela, que morava em Goiânia.

Nos comentários das imagens não faltaram elogios à ex-BBB. "Linda", "Maravilhosa" e "Perfeita demais" foram alguns deles.