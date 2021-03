Carga se desprendeu de um caminhão que carregava tubos de água Divulgação

03/03/2021

Florianópolis - Um casal morreu esmagado por barras de ferro que estavam em um caminhão , na SC-283, em Caibi, no Oeste de Santa Catarina , na tarde desta terça-feira (02), por volta das 16h. As vítimas estavam em um carro e a carga do caminhão se desprendeu e caiu por cima do veículo. O condutor do caminhão estava embriagado. As informações são do portal ND+ .



De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão com placas de Florianópolis carregava tubos de ferro com água quando a carga se soltou e atingiu um Ford/KA, que seguia no sentido contrário.



O carro era conduzido por um homem de 39 anos e, no mesmo veículo, também havia uma passageira de 21 anos. Os dois moravam em Chapecó e morreram no local do acidente.



O motorista do caminhão tem 53 anos e teve embriaguez constatada após o teste do bafômetro. Ele foi preso em flagrante.