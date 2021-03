Edivaldo Dondossola e Pedro Dias se casaram na terça-feira Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 08:15

Rio - Flávio Fachel e Silvana Ramiro, apresentadores do jornal "Bom Dia Brasil", chamaram atenção na manhã desta quarta-feira ao parabenizar o colega Edivaldo Dondossola "pelo dia especial de ontem". Os jornalistas não disseram o motivo das felicitações, mas Edivaldo se casou com o namorado, Pedro Dias, nesta terça-feira. Surpreso, Edivaldo disse que não esperava que Fachel e Silvana tocassem no assunto. "A intenção é essa mesmo", brincou Fachel.

O repórter postou algumas fotos do momento em que ele e Pedro oficializaram a união no Instagram. "Estar com você sempre foi uma grande aventura: intensa, alegre, contagiante... apaixonante. Desde aquele primeiro dia, nunca mais nos separamos. Agora, cá estamos: num cartório que fica a poucos metros daquela praça onde tudo começou. Pra eternizar esse dia que vai ser nosso pra sempre. Te amo!", se declarou Edivaldo para o marido.