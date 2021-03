Por O Dia

03/03/2021

Rio - Caio Castro se declarou para Grazi Mazzafera durante uma entrevista ao programa "Morning show", da Jovem Pan. O ator contou que apesar do assédio das fãs ser uma realidade, já que recebe elogios de algumas e até percebe a aproximação de outras com segundas intenções, só tem olhos para sua namorada.

"Não me preocupo, apesar de ter amigos que, enfim, estão solteiros... Mas é uma coisa que a mim não me assiste (sic) pelo simples fato de eu pensar só na minha mulher. E está tudo certo", disse ele, que ainda falou sobre relações afetivas. "É muito particular o que é o desejo de um para outro. A gente não escolhe. A gente se apaixona".