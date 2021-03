Cristina Oliveira reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 18:20

Rio - Cristiana Oliveira está curtindo suas férias em Bonito, no Mato Grosso do Sul. No Instagram, ela publicou alguns cliques de biquíni em uma das belezas naturais do local e exibiu o corpão em forma.

"Tarde linda, amei muito! Indispensável!", escreveu ela na legenda.

Os internautas teceram vários elogios a atriz, de 57 anos. "Linda", "Maravilhosa" e "Deusa" foram alguns dos comentários.

Os fãs ainda lembrarem os tempos em ela que vivia a Juma Marruá de Pantanal. "Eterna Juma", publicou um usuário da rede social. "Essa Juma aí é insubstituível mesmo", destacou outro.

