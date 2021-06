Há oportunidades tanto para Nível Médio quanto Superior - Imagem Internet

Há oportunidades tanto para Nível Médio quanto SuperiorImagem Internet

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 13:04

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) disponibiliza 450 vagas de emprego. Há vagas para candidatos com e sem experiência e também oportunidades para pessoas com deficiência (PCDs).



A SMTE reúne os currículos cadastrados nos centros de emprego e enviados pelo e-mail. Enquanto isso, a captação está em contato com diversas empresas em busca de novas vagas. A empresa envia à Secretaria o perfil que ela exige para ocupar a vaga e usa o banco de dados da SMTE para encontrar esse candidato. Quando o perfil e o currículo são compatíveis, o candidato recebe uma carta de encaminhamento para ser entrevistado pelo setor de recrutamento da empresa.









Confiras as vagas Para concorrer a essas vagas, o interessado deve enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, reabertos no início deste ano (Tijuca, na Rua Camaragibe, 25; e Jacarepaguá, na Avenida Geremário Dantas, 1400 - sala 102).

Publicidade

Fundamental completo



Padeiro



Açougueiro



Atendente de Padaria



Atendente de Lanchonete



Auxiliar de Cozinha



Sushiman



Peixeiro



Auxiliar de Peixaria



Manipulador de Alimentos



Motofretista



Operador de Loja



Repositor



Auxiliar de Cozinha



Frentista







Vagas para PCDs



Não exige escolaridade:



Atendente de lanchonete





Fundamental incompleto



Operador de Supermercado



Ajudante de Produção



Auxiliar de Serviços Gerais



Servente de Limpeza





Fundamental completo



Repositor



Auxiliar de Frente de Caixa



Deposista//Carregador



Operador de Câmara Frio



Assistente de Loja



Auxiliar Operacional de Limpeza





Médio incompleto



Auxiliar Logístico



Empacotador





Médio completo



Auxiliar Administrativo



Atendente de Lanchonete



Operador de Telemarketing





Capacitação



Também com foco na qualificação profissional, a parceria firmada entre Instituto Crescer e Secretaria Municipal de Trabalho e Renda se desenvolveu ainda mais. No total, são 60 mil vagas para cursos de qualificação profissional e uma grande possibilidade para quem quer turbinar o currículo e aumentar as chances de conquistar a vaga de emprego. Novos módulos estão sendo oferecidos, através do projeto Geração Crescer, para quem tem interesse em iniciar carreira na computação.

Além dos cursos já existentes (inglês, produtividade, comunicação e expressão, educação financeira, cultura digital e qualidade de vida e trabalho), agora foram abertas vagas para cursos de Trilhas de T.I, Introdução à Programação, Carreira de Dados, Dev. de Software, Carreira em Inteligência Artificial e Trilhas de Carreira no Linkedin Learning. Os cursos são online, gratuitos e certificados.

Publicidade

Para se inscrever, basta acessar o site https://geracaocrescer.org.br/web/cursos/. Já foram mais de 14 mil inscritos em pouco mais de um mês. O Instituto Crescer conta com apoio do Itaú e da Microsoft e auxilia também na empregabilidade, encaminhando para vagas de emprego.