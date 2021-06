As aulas experimentais da UVA podem ajudar os interessados a ter uma dimensão prática de suas escolhas profissionais, além de servir como oportunidade para iniciar a experiência com o curso desejado - Universidade Veiga de Almeida

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 19:07

A Universidade Veiga de Almeida (UVA) transmitirá aulas experimentais gratuitas, ao vivo, nesta semana, entre 10h e 19h. Os encontros serão voltados para quem quer ingressar no ensino superior, pretende migrar de área ou quer complementar a formação com uma segunda graduação. As aulas experimentais podem ajudar os interessados a ter uma dimensão prática de suas escolhas profissionais, além de servir como oportunidade para iniciar a experiência com o curso desejado.

O conteúdo englobará tendências e transformações que estão ocorrendo em mercados como Comunicação, Engenharia, Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, entre outras. A programação abrange, por exemplo, sustentabilidade, inteligência artificial, novos negócios, realidade virtual e aumentada. É possível montar a grade de interesse e se inscrever em mais de uma aula no mesmo dia. A programação completa e o formulário de inscrição estão disponíveis em https://landinguva.com.br/aulasexperimentais/.

As inscrições devem ser feitas no seguinte link: https://landinguva.com.br/aulasexperimentais/

Confira as aulas experimentais

• Classificação funcional no esporte adaptado: Uma nova abordagem para Fisioterapia

• Atuação do Biomédico em Análises Clínicas

• Formação do profissional de Fisioterapia e atualidades

• Introdução ao Design de Som

• O mercado de trabalho para Fisioterapeutas

• Visualização e Animação 3D em Arquitetura e Interiores

• O papel do Engenheiro no mercado do Meio Ambiente

• Aplicação de Machine Learning na área de testes

• Processo de Virtualização em Ambiente em Nuvem

• A Engenharia de Produção e o engenheiro gestor

• Identidade Visual

• Análise das possibilidades históricas no cenário político eleitoral brasileiro

• Reabilitando sorrisos e mudando vidas

• Emergências Cardiovasculares: Do reconhecimento ao suporte básico de vida

• Universidade, Local da Cultura

• Biologia na UVA: nossos diferenciais e o mercado de trabalho

• Animação 3D

• O profissional de Letras e a sua atuação no mercado profissional

• Museu do Carmo de Lisboa: vestígios e memória que inspiram a moda

• Qual a cor da parede? Pintura e especificação de cores e tintas

• Meio Ambiente e Ecologia Social: Tendências para o Futuro

• Geografia: Isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra

• Realidade virtual e realidade aumentada: A Engenharia inovando para o progresso da sociedade

• Os desafios das organizações: inovação e sustentabilidade

• Indústria 4.0: Inovação e Tecnologia

• A Importância dos conselhos de classe de contabilidade para a Sociedade

• Inteligência Artificial na Comunicação

• Plano de Negócios

• Os novos paradigmas do direito ambiental econômico: um olhar multidisciplinar

• Atuação fonoaudiológica na COVID-19

• Educação Física Escolar

• Não é só confinamento: a diversidade e as particularidades do gênero Reality Show

• A LGPD e os Dados Pessoais Como Direitos Fundamentais

• Gestão da Mudança em Tempos de Crise

• Eventos: o novo normal

• O desenvolvimento de projetos de Arquitetura em BIM no Brasil e na Inglaterra

• Design de Mobiliário: Processo, Materiais e Técnicas

• É possível se prever o futuro das cidades? - em busca de uma ciência para a elaboração de cenários futuros

• Pandemia e Sociedade: Um Panorama

• Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil: Diretrizes Normativas e Práticas de Gestão

• Construção de Poços de Petróleo

• Design de cartazes

• O futuro das sociedades empresariais no Brasil

• Educação física: Expectativas de atuação pós-pandemia

• Análise das possibilidades históricas no cenário político eleitoral brasileiro

• Identificação em Odontolegal por sobreposição de imagem

• Pedagogia além da Sala de Aula

• Corpo e movimento na Educação Física

• Design de interiores: Gosto se discute? A formação da memória emocional e o DNA das ideias.

• Psicologia clínica, organizacional, social e jurídica: perspectivas sobre a atuação profissional

• Como Empreender no Mundo Contábil

• Compliance: Autorregulação Regulada e os Crimes Empresariais

• Videoclipes: modos de produção e experimentação

• Como advogar em Portugal: Um bate papo com uma advogada que concluiu o curso no Brasil

• O papel do Fisioterapeuta no cuidado do recém-nascido prematuro

• Atividade física na terceira idade

• Atuação do Enfermeiro na Cirurgia Cardíaca

• O internacionalista, a pauta global e o mercado de trabalho

• Arquitetura, Interiores e Jogos: vivenciando espaços através da virtualidade dos videogames

• Impacto social da fome, durante a pandemia no Brasil

• Da Forense Computacional à Segurança da Informação

• Enfermagem:Sextou!!! E agora? Qual camisinha usar?

• Quais são as áreas de atuação do fisioterapeuta no mercado pós pandemia?

• Quais são as principais Habilidade e Competências do Fisioterapeuta na Era 4.0