Secretaria de Saúde alerta para reforço das medidas de prevenção ao coronavírusReprodução

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 11:00

A cidade de Porto Real já confirmou 2134 casos de coronavírus, com 2024 curados e 56 mortes. Entre os 54 casos ativos, três moradores estão internados. Com 100 casos suspeitos de Porto Real, uma pessoa está hospitalizada e um óbito está sendo investigado.

Na terça-feira (6), a prefeitura de Porto Real, em nome da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, lamentou o falecimento do ex-diretor da Escola Municipal Professora Eliana Provazi, Robson Miranda da Silva, que faleceu no mesmo dia, aos 43 anos, vítima da Covid-19.

Robson era morador de Barra Mansa e atuou no município de 2013 a 2017, onde foi professor de matemática, presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e diretor da Escola Municipal Professora Eliana Provazi, no bairro Novo Horizonte (BNH).