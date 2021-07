Guardas Ambientais Tuler e Jady participaram da ação - Divulgação

Guardas Ambientais Tuler e Jady participaram da açãoDivulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 11:00

O Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal, em ronda pelo município, flagrou na segunda-feira (5), um homem caçando capivaras nas margens do Rio Paraíba do Sul. A guarnição avistou o homem em atitudes suspeitas no meio do mato e ao verificar encontraram com ele duas capivaras mortas.

O homem foi levado para a 100ª Delegacia Policial, onde o crime ambiental foi registrado. “Com ele apreendemos um facão, um martelo, uma espécie de gancho e um pedaço de vergalhão com ponta, certamente usados para o abate e para desossar o animal”, informou o guarda ambiental Tuler.

Em caso de crueldade com animais ou de qualquer tipo de crime ambiental as pessoas podem acionar o Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal de Porto Real, através dos telefones: (24) 3381-5133 ou 3353-1245.

Segundo a Lei nº 9.605/98, no seu Artigo 32, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, dá cadeia com pena de três meses a um ano, e multa.