"Eu o reconheci. Totalmente certeza que era o Lázaro, porque no dia que ele rendeu a gente, eu observei que no rosto dele tinha uma pequena cicatriz", disse o caseiro Uildson. - Reprodução

"Eu o reconheci. Totalmente certeza que era o Lázaro, porque no dia que ele rendeu a gente, eu observei que no rosto dele tinha uma pequena cicatriz", disse o caseiro Uildson.Reprodução

Por iG

Publicado 01/07/2021 10:22

Morto pela Polícia de Goiás na última segunda-feira, 28, Lázaro Barbosa, 32, antes de matar quatro membros da mesma família, atirou em uma mulher grávida e roubou R$ 6 mil em espécie. O montante era tudo o que o caseiro Uildson Rodrigues Lopes, 25, e a mulher tinham economizado em anos de trabalho, segundo contou uma das vítimas ao Metrópoles.



O caseiro Uildson conta que soube que Lázaro é quem tinha invadido sua casa após a busca pelo criminoso se tornar assunto dos principais jornais e sites de notícia. Segundo ele, sua mulher e sua filha de três anos foram atingidas de raspão pelo criminoso.



Publicidade

“Eu o reconheci. Totalmente certeza que era o Lázaro, porque no dia que ele rendeu a gente, eu observei que no rosto dele tinha uma pequena cicatriz. Até registrei esse detalhe na ocorrência policial. A altura dele, uns 1,80m e tinha uma barba rala. Tenho totalmente certeza”, diz.



Traumatizado após o crime, o caseiro se mudou para uma cidade no interior de Minas Gerais. Ele conta que Lázaro chegou sozinho a sua antiga chácara por volta das 19h do dia 11 de maio deste ano.



Lázaro vestia um colete à prova de balas e portava um revólver calibre 38 e uma faca. Estava muito nervoso, segundo o caseiro. “Chegou exigindo dinheiro, armas, celulares e tudo de valor que havia na propriedade”, diz.