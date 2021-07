Frota diz que votaria em Lula contra Bolsonaro e alega mudança para centro-esquerda | Brasil | O Dia

"Eu acho que a parte social é fundamental, coisa que eu não enxergo na direita", disse Frota. - Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

Por iG

Publicado 01/07/2021 08:41

Alexandre Frota (PSDB-SP), deputado federal, declarou na última quarta-feira, 30, que votaria no ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) em detrimento de Jair Bolsonaro (sem partido) - mas diz esperar por uma terceira via na disputa presidencial do ano que vem. As informações são da jornalista Mônica Bergamo.



"Ao longo da vida, a gente amadurece, reconhece alguns erros cometidos e procura se acertar", explicou Frota ao justificar sua troca política. O deputado afirmou, porém, que o "seu candidato à presidência é João Doria (PSDB)" e disse que irá fazer "de tudo para vê-lo Presidente". O governador de São Paulo disputará as prévias tucanas que definirão o candidato da sigla à corrida ao Planalto.

O parlamentar corrigiu, ainda, a fala de Joice Hasselmann (PSL-SP) - que o classificou como de direita e também negocia uma ida ao PSDB - e ressaltou que sua mudança de posicionamento no espectro político para a centro-esquerda o deixou satisfeito.



"Eu acho que a parte social é fundamental, coisa que eu não enxergo na direita. Não tem esse olhar para o próximo, estender a mão para aquele que precisa. Eu estou muito feliz assim."

As falas foram realizadas durante apresentação do 'superpedido de impeachment' do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).