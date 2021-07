Reunião foi na Sede da SMS - Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 11:00 | Atualizado 05/07/2021 11:24

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Real se reuniu na última sexta-feira (2) com as Coordenações Municipais para elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022-2025. Segundo a Equipe de Gestão da Secretaria de Saúde, o encontro visa atender as normatizações preconizadas pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria MS/GM n° 2.135/2013.

Durante o encontro também foi debatido a nova ferramenta de gestão FMEA (Análise de Falhas Potenciais de Processos), que será implantada em todos os Setores da Saúde.

De acordo com a Equipe de Gestão que organizou o encontro, a FMEA é uma ferramenta que possibilita a identificação de fragilidades em processos organizacionais em suas diversas etapas. Posteriormente as falhas são classificadas de acordo com o coeficiente de prioridade de risco, que é obtido através do RPN ( Risco de Ocorrência de Falhas).

Em relação ao Plano de Ação, o setor de Gestão Estratégica explica, que são definidas as prioridades para a melhorias no processo de trabalho e quem atuará para a concretização do plano de ação.

Estiveram presentes no encontro os representantes dos seguintes setores: Atenção Primária; Saúde Bucal; Saúde da Mulher; Vigilância Sanitária; Atenção Especializada; Controle e Avaliação; Fisioterapia; IST Aids e Gestão Administrativa.