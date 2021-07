Por O Dia

Publicado 05/07/2021 07:00

A prefeitura de Porto Real, através do Departamento de Saneamento Urbano, realiza nesta segunda-feira (5) uma obra de manutenção do sistema de coleta de esgoto sanitário na Rua Júlia Graciani Marassi, no Centro. Por conta disso, o tráfego na via será parcialmente paralisado.

O fechamento acontece das 8 horas às 12h. A Guarda Municipal estará presente no local para o controle do fluxo de veículos.