Dados do Caged no mês de maioDivulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 11:00

O Ministério da Economia divulgou na quinta-feira (1º) os dados do mês de maio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os números apontam um saldo positivo na geração de empregos em Porto Real. Em maio, foram criadas 72 vagas. Esse índice é melhor do que ano passado, quando foram fechadas 190 vagas só no mês de maio.

Esse resultado se deve aos seguintes números: 201 admissões subtraindo 129 desligamentos. O setor que mais criou empregos em maio desse ano foi o da indústria com 76 postos de trabalho, seguindo da agricultura com três vagas. Apesar do saldo positivo no mês, Comércio (-4), Construção (-2) e Serviços (-1), não tiveram bons resultados.

De janeiro a maio de 2020, foram fechadas 806 postos de trabalho em Porto Real, índice negativo puxado pelo início da primeira onda da pandemia de Covid-19, que acarretou em demissões e crise econômica. Já nesse ano, de janeiro a maio de 2020, Porto Real acumula um saldo positivo de 360 novas vagas de emprego.