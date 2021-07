Vacinação contra Covid-19 - Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real realiza nesta sexta-feira (2), a repescagem de vacinação contra Covid para pessoas 45 anos anos ou mais, das 9h às 15h, na Central de Vacinas, acoplada ao Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, no Centro.

A unidade também funcionará durante o horário de almoço, visando atender as pessoas que não puderam comparecer no horário habitual.



Os moradores devem se dirigir à unidade levando os seguintes documentos: RG e CPF, comprovante de residência, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Quem ainda não for registrado na Rede Pública, deve se cadastrar para receber a vacina contra a Covid.