Secretaria de Assistência Social idealizou o projetoDivulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 13:00

Em tempo de pandemia, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Porto Real (SMASDHH) idealizou junto às coordenações dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) dos bairro de Fátima e Novo Horizonte, o projeto “Amigos Para Sempre”, celebrando o Junho Violeta, mês de combate a violência contra a pessoa idosa.

Equipes da SMASDHH distribuíram nesta semana um kit aos idosos cadastrados, sendo 82 no CRAS do bairro de Fátima e 42 no CRAS Novo Horizonte como modo de manter vínculo do serviço de convivência e fortalecimento.

Segundo informações da Secretaria, os kits distribuídos contém: uma garrafa comemorativa, máscara, portfólios, um livro sobre os direitos dos idosos e a letra da música “Amigos Para Sempre”, que deu o título ao Projeto da Secretaria.

Junto ao kit os idosos receberam uma carta pedindo para se cuidarem e falando sobre as expectativas de retorno de atividades tão logo haja essa possibilidade. “Queremos que nossos idosos se sintam acolhidos e incluídos neste projeto, que é inclusive uma forma de nos certificarmos sobre a saúde e as expectativas de cada um deles”, destacou a Secretária de Assistência Social, Valéria Sá.