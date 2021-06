Encontro aconteceu nas dependências do CIEP Oswaldo Luiz Gomes (487), no bairro Freitas Soares. - Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 15:00

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMECT), representada por uma equipe pedagógica, se reuniu na terça-feira (29) com a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Porto Real composta pelos vereadores Renan Márcio, Fábio Maia e Ronário. O encontro aconteceu nas dependências do CIEP Oswaldo Luiz Gomes (487), no bairro Freitas Soares.

A secretária de Educação Maria Madalena abriu os trabalhos agradecendo aos componentes da Comissão de Educação e apresentando cada membro da equipe técnico-pedagógica da Secretaria. “O motivo do encontro é a prestação de contas de todo o trabalho desenvolvido nestes sete meses de gestão”, frisou.

A subsecretária de Educação, Giovana Oliveira, apresentou as principais ações realizadas nas dimensões Pedagógica, Administrativa e Financeira. “Sabemos a importância de se fazer uma análise holística de todas essas dimensões que estão interligadas ao bom funcionamento da educação pública municipal. Por isso estamos atuando com planejamento incisivo nessas três esferas visando aprimorar e assegurar a qualidade de ensino ofertada aos nossos alunos" destacou a subsecretária.

Os principais temas abordados na pauta foram: legislação estadual e federal sobre a educação frente ao período de pandemia, Resolução SMECT 31/2021, Plano de ação SMECT, Plano de ação das unidades escolares, programa de formação continuada e busca ativa escolar, contratos administrativos, gestão de pessoas, conselhos deliberativos, recursos financeiros e convênios.

Giovana também explicou que o município está cumprindo todas as exigências legais referentes ao ensino. “Com a pandemia houve a implantação do ensino remoto emergencial visando assegurar o cumprimento do calendário escolar e os objetivos de aprendizagem estabelecidos”, lembrou a subsecretária, destacando que cada escola tem autonomia para o processo educacional, seguindo os parâmetros estabelecidos em Leis Nacional, Estadual e Municipal.