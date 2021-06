Vacinação acontece das 9h às 14 horas na Praça da Matriz, no Centro. - Divulgação

Publicado 29/06/2021 15:00

A Secretaria de Saúde de Quatis realiza na quarta-feira (30) o 35ª Drive-Thru de Vacinação contra a Covid-19 destinado ao grupo de pessoas com 48 anos, e gestantes, puérperas e lactantes a partir dos 18 anos, com ou sem comorbidade. A vacinação acontece das 9h às 14 horas na Praça da Matriz, no Centro.

Para a imunização, os moradores devem apresentar comprovante de residência, cartão do SUS, RG e CPF. Caso pertença aos grupos já iniciados e ainda não tenha sido vacinado, o morador também pode comparecer ao Drive-Thru.

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato a Secretaria de Saúde pelo número (24) 3353-2624, ou com a agente de saúde do bairro onde mora ou na Casa da Criança.