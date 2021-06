Vacinação contra Covid-19 em pessoas com 47 anos ou mais - Divulgação

Vacinação contra Covid-19 em pessoas com 47 anos ou maisDivulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 07:00

Com a chegada de novas doses durante o fim de semana, a Secretaria Municipal de Saúde, ampliou a campanha de vacinação contra Covid-19. O próximo grupo a ser imunizado é o de. A campanha será realizada nesta terça-feira (29) seguindo um cronograma com base no Programa Nacional de Imunização (PNI).