Reunião na Secretaria de Meio AmbienteDivulgação

Publicado 29/06/2021 13:00

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), recebeu na segunda-feira (28) a visita do gestor do Refúgio de Vida Silvestre do Médio Paraíba (REVISMEP), Ricardo Wagner. No encontro foi debatido sobre a zona de amortecimento do Refúgio e como ela pode impactar o Município.

O Refúgio faz sobreposição com a Área de Proteção Ambiental (APA) Fluvial de Porto Real, reforçando a importância ambiental do município para toda a bacia do Rio Paraíba do Sul.

Segundo informações da SMMA, o refúgio, criado em 2016, está distribuído em 13 Municípios da região, entre eles Porto Real, e por haver essa integração entre os municípios do Estado do Rio de Janeiro, fica sob a coordenação do Instituto Estadual do Meio Ambiente.